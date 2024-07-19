CrowdStrike выявила проблему, вызвавшую глобальный сбой IТ-систем

Глава CrowdStrike Джордж Курц в соцсети X сообщил, что компания «активно работает с клиентами, пострадавшими от дефекта, обнаруженного в одном обновлении контента для хостов Windows». По его словам, сбой не повлиял на работу Mac и Linux и не является кибератакой.