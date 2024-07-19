Чистая прибыль российских банков падает второй месяц подряд

Причина снижения чистой прибыли сектора в июне — сокращение чистого процентного дохода на 5%. Это связано в том числе с особенностями учета субсидий по госпрограммам — ряд банков отражают их с задержкой. Количество прибыльных банков выросло до 248 с 232 в мае, а их доля от общего числа банков вернулась к 78% с 73%.
Балансовый капитал вырос на 1,4%, до 211 млрд рублей. Однако по банкам ситуация неоднородная: так, некоторые банки начислили дивиденды на общую сумму 59 млрд рублей, а также отразили отрицательную переоценку ценных бумаг (-50 млрд) из-за продолжающегося роста ставок по ОФЗ. На уровне сектора это было частично компенсировано докапитализацией отдельных банков (примерно на 76 млрд), а также валютной переоценкой бессрочных субординированных займов (+24 млрд) из-за укрепления рубля.
В мае показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) снизился до 11,9% (-0,27 п.п. за месяц) из-за уменьшения совокупного капитала (-0,3%) при одновременном росте активов, взвешенных по риску (+2,2%). Данные за июнь будут опубликованы позднее, отмечает ЦБ.
В целом за полугодие чистая прибыль банков составила 1,8 трлн рублей (с учетом дивидендов, полученных от дочерних банков), что на 8% больше результата за аналогичный период прошлого года, следует из статистики ЦБ.
Депозиты
- Средства физлиц в банках в июне продолжили рости — на 0,8 трлн рублей (+1,7%) после прироста на 1,3 трлн рублей (+2,6%) в мае. Однако росли лишь рублевые остатки — на 896 млрд рублей или на 2%. А вот остатки в валюте сокращались — на 81 млрд рублей в рублевом эквиваленте (-2,1%). Приток средств на текущие счета составил 247 млрд рублей (+1,6%) и был ожидаемо меньше, чем на срочные вклады — 650 млрд рублей (+2,1%).
По оценкам ЦБ, 0,3 трлн рублей прироста пришлось на месячную доходность по вкладам. Притом, ставки по рублевым вкладам в июне выросли на 1 п.п. (16,1% в конце июня после 15,2% в конце мая), что показывает ожидания рынка по их дальнейшему росту.
Всего за 2024 год средства населения выросли на 4,8 трлн рублей или на 10,5%, что в 2,5 раза превышает прирост за аналогичный период прошлого года (+1,8 трлн рублей, +5%). При этом, ЦБ указывает, что порядка 1,5 трлн рублей, или 30% прироста, клиенты заработали благодаря капитализации процентов по вкладам. Кроме того, прирост средств на эскроу счетах достиг рекордных за всю историю 440 млрд рублей (+7,3% после 6,2% в мае), что объясняется с масштабной выдачей ипотечных кредитов.
- Средства юрлиц в июне умеренно уменьшились на 251 млрд рублей (или на 0,5%, после падения на 2,2% в мае). Регулятор указывает, что это частично связано с выплатами дивидендов. Притом, средства в рублях выросли на 220 млрд рублей (+0,5%), а валютные средства существенно сократились — на 470 млрд рублей в рублевом эквиваленте (-4,3%), что ЦБ связывает с конвертацией валютных депозитов в рубли для выплаты дивидендов компаниями-экспортерами, преимущественно металлургическими.
- Объем госсредств в банках сократился на умеренные 0,2 трлн рублей или на 1,7% после значительного роста в мае — 22,7%, обеспеченного налоговыми поступлениями. К тому же в структуре госсредств снизилась доля операций репо, до 18% c 23% — до 2,3 трлн рублей, что высвободило банкам значительный объем ликвидных ценных бумаг. Это дало возможность банкам сократить объем привлечений от ЦБ на 0,7 трлн рублей (-15,3%), главным образом в части сделок под залог нерыночных активов на 0,6 трлн рублей.
Кредиты
- Темпы роста потребительского кредитования в июне оставались на высоком майском уровне в 2%. Это ускорение ЦБ как и раньше связывает с сохранением высокой потребительской активности на фоне роста доходов населения. При этом регулятор отметил, что расходы граждан в июне росли более сдержанными темпами, чем в мае. ЦБ вновь отметил активное использование заемщиками кредитных карт с беспроцентным грейс-периодом, ставки по которым менее чувствительны к повышению ключевой.
Розничный кредитный портфель банков в июне вырос на 2,7% после 2% в мае и 1,6% в апреле, что является максимальным месячным приростом с сентября 2023 года.
Всего за первое полугодие 2024 года объем потребкредитов увеличился почти на 10%, что на треть выше результата того же периода прошлого года, когда ставки были ниже, обратил внимание Банк России. Доля проблемных розничных кредитов в мае не изменилась и составила 4,2%. Данных за июнь у Центробанка пока нет.
- В то же время, темпы роста корпоративного кредитования незначительно замедлились — в июне объем портфеля увеличился на 1 трлн рублей (или на 1,2% после роста на 1,7% в мае). При этом ЦБ вновь отметил влияние на динамику крупного бридж-кредита, который был взят в мае и погашен в июне. Без его учета в июне рост корпоративного кредитования немного ускорился: с 1,4% в мае до 1,5% (приросты скорректированы). С учетом корректировки, рублевые кредиты выросли на 1,5 трлн рублей (+2,3%), примерно пятая часть которых вновь пришлась на застройщиков в рамках проектного финансирования. При этом умеренно сократились валютные кредиты — на 2,7% (-0,3 трлн рублей в эквиваленте), после роста на 1,4% в мае и на 2,5% в апреле. Доля проблемных кредитов в мае в корпоративном портфеле немного снизилась, на 0,05 п.п., до 5,0%, из-за роста его объема.
Ипотека
Ипотека сильно выросла в преддверии завершения программы массовой льготной ипотеки по ставке 8%. По предварительным данным ЦБ, прирост ипотеки значительно ускорился с 1,7% до 3,1%. Выдачи увеличились на 44%, до 788 млрд рублей, что сопоставимо с среднемесячными объемами рекордного второго полугодия 2023 года (примерно 780 млрд рублей).
- Заметнее всего в июне выросли показатели по «Семейной ипотеке». Спрос на нее увеличился на 81%, что является максимумом за все время действия программы, а объемы выдач достигли 383 млрд рублей. Перед ее завершением также выросли выдачи льготной ипотеки на 59%, до 210 млрд рублей. В целом выдачи ипотеки с господдержкой увеличились на 49%, до 629 млрд рублей, а их доля в общем объеме выдач составила около 80%.
- Наконец, выдачи рыночной ипотеки повысились на 28%, до 158 млрд. Как отмечает ЦБ, это существенный рост с учетом высоких рыночных ставок
При участии Ольги Федосенко