Чистая прибыль российских банков падает второй месяц подряд

Причина снижения чистой прибыли сектора в июне — сокращение чистого процентного дохода на 5%. Это связано в том числе с особенностями учета субсидий по госпрограммам — ряд банков отражают их с задержкой. Количество прибыльных банков выросло до 248 с 232 в мае, а их доля от общего числа банков вернулась к 78% с 73%.