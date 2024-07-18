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В России появились новые валютные вклады, которые выгоднее долларовых

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На смену вкладам в долларах и евро пришли вклады в юанях, условия по которым весьма привлекательны, рассказала агентству «Прайм» директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, российские банки повышают ставки по всей линейке вкладов и депозитов, и юаневые — не исключение. «Основной ориентир для них — это ключевая ставка Банка России, которая сейчас достигает 16% годовых. Есть вероятность, что на заседании 26 июля показатель будет повышен до 18% годовых», — пояснила она.

Средняя доходность по юаневым депозитам — 5−6% годовых, и она продолжит расти вслед за ставкой Банка России и необходимостью банков привлекать активы в юанях. По данным на первый квартал, они испытывали проблемы с ликвидностью в китайской валюте и делают выгодные предложения.

Правда, интересны они в основном премиальным клиентам, у которых большой запас юаней — чем выше размер вклада, тем выгоднее ставка, заключила Гондусова.