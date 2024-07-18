В России появились новые валютные вклады, которые выгоднее долларовых

По ее словам, российские банки повышают ставки по всей линейке вкладов и депозитов, и юаневые — не исключение. «Основной ориентир для них — это ключевая ставка Банка России, которая сейчас достигает 16% годовых. Есть вероятность, что на заседании 26 июля показатель будет повышен до 18% годовых», — пояснила она.