СК возбудил уголовное дело об обмане робота на торгах зарубежными акциями

Зинченко обратился к Кулешову и попросил его открыть брокерский счет и счет депо во «Фридом Финанс», а также банковский счет. На брокерский счет были внесены средства в размере 6 млн руб., чтобы Кулешов мог получить статус квалифицированного инвестора (без него нельзя совершать сделки с низколиквидными иностранными бумагами). Затем он передал данные своего аккаунта Зинченко, за что последний обещал платить ему 30 тыс. руб. ежемесячно. Впоследствии Кулешов снимал со счетов деньги и передавал их Зинченко через посредников, а также встречался с представителями «Фридом Финанс» — в материалах дела указано, что Кулешов пытался отстраниться от такой встречи, но все же пошел на нее по настоянию юриста.