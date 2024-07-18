Рискованные вложения: почему гособлигации США теряют популярность

«Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений. Это должно быть в фокусе внимания, как нам вернуться на путь, который мы можем поддерживать. В долгосрочной перспективе нам нужно что-то предпринимать. Лучше сделать это раньше, чем позже», — сказал он.