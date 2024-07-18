Приморье в 2024 году посетили почти 170 тысяч китайских туристов

«Приморский край в течение полугода посетило 169 340 китайских граждан, в том числе в рамках реализации безвизового соглашения — 88 973 граждан КНР. Знакомились с Приморьем не только туристы из приграничных провинций Поднебесной, но и из других регионов КНР», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Приморье едут самые разные категории туристов: по спискам, по электронным визам и по обычным визовым разрешениям.
«В регион едут не только туристы из приграничных регионов, все активнее посещают Приморье гости из других регионов Поднебесной. Среди привычных провинций — Хэйлунцзян и Цзилинь, заметно увеличение турпотока почти из 20 провинций в южной, юго-восточной, юго-западной и западной частей КНР. Пребывание гостей в зависимости от сформированного пакета — от трех до пяти дней. В приоритете — посещение Владивостока, но изредка в планы поездки входят Уссурийск, Находка, Артём и отдых в Хасанском районе», — отмечается в сообщении министерства.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко на площадке международной выставки-форума «Россия» говорил, что в этом году регион планирует принять почти 400 тысяч туристов из Китая, что почти в три раза больше турпотока 2023 года.