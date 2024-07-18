Приморье в 2024 году посетили почти 170 тысяч китайских туристов

«В регион едут не только туристы из приграничных регионов, все активнее посещают Приморье гости из других регионов Поднебесной. Среди привычных провинций — Хэйлунцзян и Цзилинь, заметно увеличение турпотока почти из 20 провинций в южной, юго-восточной, юго-западной и западной частей КНР. Пребывание гостей в зависимости от сформированного пакета — от трех до пяти дней. В приоритете — посещение Владивостока, но изредка в планы поездки входят Уссурийск, Находка, Артём и отдых в Хасанском районе», — отмечается в сообщении министерства.