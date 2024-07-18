Мосбиржа допустила акции уральского девелопера «АПРИ» к торгам с 30 июля

Московская биржа допустила к торгам акции уральского девелопера «АПРИ» с 30 июля. Об этом говорится в сообщении компании. Бумаги будут включены в раздел «третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Акции будут торговаться под тикером APRI.
В начале июля в презентации с предварительными параметрами IPO компания указывала, что ожидает включения бумаг во второй котировальный список. Однако позднее в обновленной презентации к размещению второй уровень листинга был ею заменен на третий. В то же время Frank Media отмечает, что девелопер «АПРИ» не получил желаемого уровня листинга.
На прошлой неделе строительная компания объявила ценовой диапазон первичного размещения акций на Мосбирже — от ₽8,8 до ₽9,7 за акцию. Сбор заявок на участие в IPO пройдет с 22 по 27 июля. Объявленный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации от ₽10 млрд до ₽11 млрд. Объем размещения составляет ₽500−1000 млн, что соответствует free-float 5−10%.
Инвесторам предложат акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии, а привлеченные при размещении средства пойдут на развитие компании. Предложение будет доступно для частных и институциональных инвесторов.
Официально компания «АПРИ» объявила о намерении провести IPO на Мосбирже 3 июля. Ранее девелопер утвердил дивидендную политику, по которой планирует выплачивать акционерам до 50% от чистой прибыли по МСФО.
Компания основана в 2014 году. По данным Единого реестра застройщиков, «АПРИ» является крупнейшим девелопером в Челябинской области. В рейтинге крупнейших застройщиков России по объему ввода жилья компания находилась на 43-м месте по состоянию на 1 июля.
«АПРИ» работает в Челябинской и Свердловской областях, Южном федеральном округе и на острове Русский (Владивосток). В портфеле девелопера насчитывается 11 проектов разного масштаба. Компания построила 700 тыс. квадратных метров жилья, в процессе строительства находится еще 378 тыс. квадратных метров. За первые шесть месяцев 2024 года группа компаний «АПРИ» ввела в эксплуатацию 50, 8 тысяч кв. м жилья: 7 многоквартирных домов в двух жилых комплексах в Челябинской области.
Выручка в 2023 году выросла в 4,5 раза, до ₽6,64 млрд по сравнению с ₽1,46 млрд в 2022 году. Прибыль компании по итогам 2023 года выросла более чем в 2,5 раза и составила ₽1,79 млрд.