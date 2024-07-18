Мосбиржа допустила акции уральского девелопера «АПРИ» к торгам с 30 июля

В начале июля в презентации с предварительными параметрами IPO компания указывала, что ожидает включения бумаг во второй котировальный список. Однако позднее в обновленной презентации к размещению второй уровень листинга был ею заменен на третий. В то же время Frank Media отмечает, что девелопер «АПРИ» не получил желаемого уровня листинга.