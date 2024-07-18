Крупный производитель грибов в России столкнулся с угрозой банкротства

Входящий в топ-12 крупнейших производителей грибов работает в Подмосковье с 2007 года и выпускает 5,5 тысячи тонн шампиньонов и мицелия в год. Компания поставляет продукцию в крупные торговые сети, в 2023 году ее выручка упала на восемь процентов, до 697,5 миллиона рублей, а чистый убыток вырос на 7,9 процента, до 265,3 миллиона рублей.