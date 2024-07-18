Глава Nokia увидел технологическое отставание Европы от остального мира

Он напомнил о выводах Европейского круглого стола по промышленности о конкурентоспособности (ERT), в последнем отчете которого говорилось об ухудшении конкурентноспособности. «Если наш предыдущий отчет в июне 2022 года был холодным душем, то этот — ледяная ванна. Боюсь, что наше политическое руководство еще не осознало, насколько срочно нам нужно перестраивать бизнес-кейс Европы», — объяснил Мартин Брудермюллер, который возглавляет комитет по конкурентоспособности и инновациям ERT.