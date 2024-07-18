Экономист оценил планы Трампа ослабить доллар

Ранее в этот день газета The New York Times написала, что Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс выступают за ослабление американской национальной валюты. Как пишет издание, по мнению Трампа, из-за дорогого доллара американским продавцам трудно продавать продукцию на экспорт потребителям, использующим более слабые валюты.
«Если говорить о производителях разной продукции, то да, действительно, сильный доллар — это не очень хорошо, потому что при сильном долларе стоимость продукции растет, стоимость рабочей силы растет и так далее», — сказал Зубец.
При этом, с другой стороны, растущий доллар интересен в плане инвестиций, отметил специалист.
Надо понимать, что ослабление доллара снизит его привлекательность для инвестиций и как валюты расчетов. Если говорить о валюте для торговых и инвестиционных расчетов, то она должна быть стабильная. Если вдруг ни с того ни с сего она взяла и девальвировала — это значит, что система международных расчетов страдает, то есть возникают всякие проблемы с диспаритетом цен.
По словам эксперта, США зарабатывают несколько сотен миллиардов долларов в год на обслуживании международной торговой системы. Ослабление доллара сильно отразится на инвестиционной и расчетной функциях валюты.
И потом сам же Трамп заявил, что он будет бороться за то, чтобы доллар оставался валютой международных расчетов. А как можно одновременно бороться за то, чтобы он оставался валютой международных расчетов, и одновременно его девальвировать? Вот этого я не понимаю.