Экономист оценил планы Трампа ослабить доллар

Надо понимать, что ослабление доллара снизит его привлекательность для инвестиций и как валюты расчетов. Если говорить о валюте для торговых и инвестиционных расчетов, то она должна быть стабильная. Если вдруг ни с того ни с сего она взяла и девальвировала — это значит, что система международных расчетов страдает, то есть возникают всякие проблемы с диспаритетом цен.