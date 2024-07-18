Чек — в лист: налоговая подключится к выявлению незаконного общепита

Более 400 человек в июне 2024 года попали в стационары в 11 регионах страны с диагнозом ботулизм, двое из них скончались. Эпидемиологическое расследование Роспотребнадзора показало: все пострадавшие ели салат лобио от ООО «Локалкитчен» (юрлицо работает под брендом «Кухня на районе») и салат с тунцом, яблоком и фасолью от ООО «Гастропорт» (работает под брендом Take eat easy). Поставщиком фасоли в вакуумной упаковке была компания «Савон-К». Также выяснилось, что ни «Локалкитчен», ни «Савон-К» не подавали в Роспотребнадзор уведомления о начале своей деятельности. Компании работали с грубыми нарушениями — в технологическом процессе приготовления блюд, условиях хранения продуктов и так далее.