Банки сократили число рекламы кредитов из-за требования отображать ПСК

Рекламы кредитов действительно стало меньше, заявила первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Елена Решетова. Количество кампаний по продвижению сократилось, однако новые требования не привели к их полному исчезновению, уточнила директор департамента коммуникационной политики Выберу.ру Анна Романенко. По ее словам, игроки рынка еще находятся в процессе изменения рекламных макетов — они ищут оптимальное соотношение между соблюдением закона и сохранением привлекательности продуктов.