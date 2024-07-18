Банки договорились о стандарте защиты ипотечных заемщиков

Ранее директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов отмечал, что регулятор планирует прописать запрет в стандарте ипотечного кредитования на взимание комиссий, приводящих к удорожанию недвижимости. «Нам не нравится история с комиссиями, это один из предметов нашего жесткого обсуждения в рамках комитета по стандартам. Мы сейчас пытаемся в стандарте предусмотреть следующую формулировку: не должно быть комиссий, которые оплачивает в конечном итоге сам заемщик и которые приводят к росту стоимости жилья и идут из кошелька самого заемщика», — пояснял Александр Данилов.