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Банки договорились о стандарте защиты ипотечных заемщиков

Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций одобрил внедрение стандартов защиты прав и законных интересов ипотечных заёмщиков и направил этот документ на рассмотрение в Банк России, говорится в сообщении регулятора. Теперь этот ипотечный стандарт будет рассматриваться Центробанком в течение 30 дней.

Источник: РИА "Новости"

«Основная цель документа — минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы заемщики более четко понимали условия кредита и связанные с ним риски», — поясняется в сообщении ЦБ.

Сам документ пока не опубликован. Однако в сообщении говорится, что в ипотечных стандартах прописано:

какую информацию кредитные организации обязаны раскрывать заемщику до заключения договора; о каких рисках необходимо предупредить граждан перед оформлением ипотеки; нормы, по которым будут определяться условия договора, включая установление суммы кредита, срока, уровня ставки, возможных комиссий и другие пункты.

«В ближайшее время мы рассмотрим другой документ, который установит ответственность для банков, не соблюдающих стандарт», — приводятся в сообщении ЦБ слова руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты.

Ранее директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов отмечал, что регулятор планирует прописать запрет в стандарте ипотечного кредитования на взимание комиссий, приводящих к удорожанию недвижимости. «Нам не нравится история с комиссиями, это один из предметов нашего жесткого обсуждения в рамках комитета по стандартам. Мы сейчас пытаемся в стандарте предусмотреть следующую формулировку: не должно быть комиссий, которые оплачивает в конечном итоге сам заемщик и которые приводят к росту стоимости жилья и идут из кошелька самого заемщика», — пояснял Александр Данилов.

Предполагается, что ипотечный стандарт станет обязательным для банков с 2025 года.