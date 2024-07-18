Банки договорились о стандарте защиты ипотечных заемщиков

«Основная цель документа — минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы заемщики более четко понимали условия кредита и связанные с ним риски», — поясняется в сообщении ЦБ.
Сам документ пока не опубликован. Однако в сообщении говорится, что в ипотечных стандартах прописано:
какую информацию кредитные организации обязаны раскрывать заемщику до заключения договора; о каких рисках необходимо предупредить граждан перед оформлением ипотеки; нормы, по которым будут определяться условия договора, включая установление суммы кредита, срока, уровня ставки, возможных комиссий и другие пункты.
«В ближайшее время мы рассмотрим другой документ, который установит ответственность для банков, не соблюдающих стандарт», — приводятся в сообщении ЦБ слова руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты.
Ранее директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов отмечал, что регулятор планирует прописать запрет в стандарте ипотечного кредитования на взимание комиссий, приводящих к удорожанию недвижимости. «Нам не нравится история с комиссиями, это один из предметов нашего жесткого обсуждения в рамках комитета по стандартам. Мы сейчас пытаемся в стандарте предусмотреть следующую формулировку: не должно быть комиссий, которые оплачивает в конечном итоге сам заемщик и которые приводят к росту стоимости жилья и идут из кошелька самого заемщика», — пояснял Александр Данилов.
Предполагается, что ипотечный стандарт станет обязательным для банков с 2025 года.