Акции «Сургутнефтегаза» обвалились на 25% фоне дивидендного гэпа

Аналитики брокера «ВТБ Мои инвестиции» посчитали, сколько можно заработать на бумагах, если купить акции перед дивидендной датой и удерживать их до закрытия дивидендного гэпа. По их оценке, потенциальная доходность покупки привилегированных акций «Сергутнефтегаза» под отсечку и закрытие дивгэпа — 28% годовых. По расчетам экспертов, ранее эти бумаги восстанавливались после дивидендного гэпа в среднем за 223 дня.