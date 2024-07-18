Акции «Сургутнефтегаза» обвалились на 25% фоне дивидендного гэпа

Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» подешевели на 24,79% (14,88₽), до ₽45,15 за бумагу, свидетельствуют данные Мосбиржи на 10:00 мск. Обыкновенные акции компании потеряли 2,75% стоимости, опустившись до ₽27,07.
Котировки нефтяной компании снижаются на фоне дивидендного гэпа. 17 июля был последний день, когда можно было купить акции, чтобы получить дивиденды. По итогам 2023 года «Сургутнефтегаз» направит акционерам ₽12,29 по привилегированным акциям и ₽0,85 по обыкновенным. Из-за существенной разницы в размере дивидендов привилегированные акции подешевели сильнее. Дивидендная доходность накануне дивидендной отсечки составила 20,5% по привилегированным акциям и 3,1% по обыкновенным.
По мнению аналитиков «Альфа-Инвестиций», при условии активного роста рынка с августа дивидендный гэп в привилегированных акциях «Сургутнефтегаза» может быть закрыт за 2−3 месяца. Эксперты подчеркнули, что следующие выплаты могут быть меньше текущих, но всё же достаточно крупными. Это поможет восстановлению котировок.
Аналитики брокера считают, что в целом рынок акций способен вернуться к росту в конце июля, после заседания ЦБ по ключевой ставке. «Стабильная нефть и слабый рубль будет дополнительно поддерживать бумаги “Сургутнефтегаза”», — добавили они.
Аналитики брокера «ВТБ Мои инвестиции» посчитали, сколько можно заработать на бумагах, если купить акции перед дивидендной датой и удерживать их до закрытия дивидендного гэпа. По их оценке, потенциальная доходность покупки привилегированных акций «Сергутнефтегаза» под отсечку и закрытие дивгэпа — 28% годовых. По расчетам экспертов, ранее эти бумаги восстанавливались после дивидендного гэпа в среднем за 223 дня.
Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» возглавили рейтинг самых доходных дивидендных акций России в 2024 году от «РБК Инвестиций». Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отмечала, что в текущих условиях эти акции — единственные, которые дают доходность выше ключевой ставки ЦБ.