Совфед одобрил закон о социальных банковских вкладах

Максимальная сумма такого вклада не может превышать 50 тысяч рублей, а процентная ставка по нему будет зависеть от конкретного банка. Она будет рассчитываться как максимальная процентная ставка этого банка по вкладам физлиц сроком до года. При этом договор социального вклада должен предусматривать возможности его пополнения в любое время до максимальной суммы, частичного снятия денег и расторжения договора по инициативе гражданина без уменьшения процентной ставки и без комиссий.