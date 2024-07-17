Производитель водки «Царская» купил висковый завод в Буденновске

Затем стало известно, что Грабар договаривался о покупке Тульского винокуренного завода, выпускающего в том числе ром Oakheart и джин Bosford по контракту с Bacardi. Всего, по собственным данным, предприятие включает пять линий розлива общей мощностью 6 млн дал ликеро-водочных изделий в год. Однако, по словам двух источников РБК на алкогольном рынке, сделка так и не состоялась. Стороны не договорились об условиях, уточнил Shopper’s представитель завода.