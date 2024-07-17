Немецкую структуру «Росатома» купила IT-компания из Японии

На сайте Nukem Technologies отмечается, что решение о продаже было принято еще в 2022 году — в первый год военных действий на Украине — «ввиду сложной геополитической ситуации и проблем, связанных с продолжением работы компании под руководством российского владельца». С тех пор велись переговоры с потенциальными покупателями. Nukem заявила, что приобретение японским инвестором представляет возможность «вернуться на рынки, недоступные при старой структуре собственности».