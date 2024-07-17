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Мошенники начали воровать аккаунты пользователей игры Hamster Kombat

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Злоумышленники начали воровать аккаунты российских пользователей Telegram под видом сервиса для вывода денежных средств из игры Hamster Kombat, рассказали РИА Новости в «Лаборатории Касперского».

Источник: © РИА Новости

«Специалисты компании обнаружили схему, в рамках которой мошенники рассылают российским пользователям ссылки на фишинговый ресурс для авторизации в сервисе. Через него якобы можно вывести монеты из нашумевшей игры Hamster Kombat и перевести их в рубли. Однако, чтобы сделать это, нужно авторизоваться в Telegram — ввести учетные данные на открывшейся странице. На деле таким образом атакующие крадут доступы к личным аккаунтам в мессенджере», — рассказали в компании.

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова добавила, что в этой схеме мошенники уверяли, что выплата должна произойти в течение 15 минут после успешной авторизации в Telegram. По ее словам, чтобы обезопасить свой аккаунт, важно настроить двухфакторную аутентификацию и не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений.

Отмечается, что в первом полугодии количество попыток перехода российских пользователей на различные фишинговые ресурсы, мимикрирующие под Telegram, увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.