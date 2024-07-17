Мошенники начали воровать аккаунты пользователей игры Hamster Kombat

«Специалисты компании обнаружили схему, в рамках которой мошенники рассылают российским пользователям ссылки на фишинговый ресурс для авторизации в сервисе. Через него якобы можно вывести монеты из нашумевшей игры Hamster Kombat и перевести их в рубли. Однако, чтобы сделать это, нужно авторизоваться в Telegram — ввести учетные данные на открывшейся странице. На деле таким образом атакующие крадут доступы к личным аккаунтам в мессенджере», — рассказали в компании.
Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова добавила, что в этой схеме мошенники уверяли, что выплата должна произойти в течение 15 минут после успешной авторизации в Telegram. По ее словам, чтобы обезопасить свой аккаунт, важно настроить двухфакторную аутентификацию и не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений.
Отмечается, что в первом полугодии количество попыток перехода российских пользователей на различные фишинговые ресурсы, мимикрирующие под Telegram, увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.