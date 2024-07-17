Маркетплейсы сообщили о возможных проблемах с ввозом товаров из-за рубежа

«Еще 15−20 лет назад товарами для личного пользования, пересылаемыми через границу, по факту были посылки от родственников и друзей, — говорит другой участник встречи. — Сейчас же в связи с развитием электронной торговли произошла подмена понятий, и под эти льготные условия подпадают покупки на маркетплейсах с доставкой в Россию, в том числе дорогостоящая техника и электроника». При этом иностранные продавцы не несут ответственности за качество товаров и не прикладывают сертификаты, а иногда даже не вкладывают инструкцию на русском языке, что может быть опасно для потребителя, дополнил он. Это подтверждает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).