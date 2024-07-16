«Ведомости» узнали о планах ужесточить правила оплаты сотовой связи

Со следующего года иностранцев и лиц без гражданства обязали покупать сим-карты только по биометрии. При этом количество мобильных номеров ограничено до десяти. Россиянам пообещали отразить информацию обо всех зарегистрированных на них сим-картах в аккаунте на госуслугах. Операторы будут оповещать клиентов о новых подключениях.