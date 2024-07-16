Стоимость проезда по трассе М-11 с учетом нового участка составит от 3,2 тыс. рублей

1 июля председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что компания в 2024 году ожидает увеличения доходов от сбора платы за проезд по своей сети автомобильных дорог на 40%. Так, если по итогам 2023 года доходы «Автодора» составили 75,5 млрд рублей, то по итогам текущего года планируется увеличить их до 105 млрд рублей, уточнил он.