Российский бизнес стимулируют к бесплатной раздаче продуктов питания

Бизнесу в России, отдающему продукты на благотворительность, могут отменить НДС и налог на прибыль, а также с 1 до 5% увеличить лимит расходов по передаче продукции на благотворительность без уплаты налога на прибыль. «Известия» выяснили, что такой пакет законопроектов 16 июля будет внесен в Госдуму фракцией «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Наша редакция ознакомилась с соответствующими документами.