Российский бизнес стимулируют к бесплатной раздаче продуктов питания

«Из-за действовавшего в РФ налогового регулирования в отношении безвозмездно переданного некоммерческим организациям имущества, в том числе продовольственных товаров (фудшеринга), долгое время льготная или бесплатная раздача продуктов оказывалась для бизнеса более затратной, чем утилизация», — уточняется в пояснительной записке.
В то же время, согласно данным консалтинговой компании «ТИАР-Центр», если бы все продукты, которые просто выбрасываются в России, были направлены людям, то это дало бы возможность прокормить примерно 30 млн человек, уточнили авторы законопроекта.
По их мнению, одним из самых важных шагов для развития фудшеринга в РФ стало принятие закона, согласно которому с 2020 года организации имеют право передавать товары на благотворительность без обложения налогом на прибыль. Но в настоящее время данная мера имеет ограниченный порог в размере не выше 1% выручки.
«В целях предотвращения неэффективной реализации продовольствия, а также поддержки незащищенных слоев населения законопроектом предлагается повысить указанный лимит до 5%», — отмечается в документе.
На данный момент передача товаров в качестве благотворительности может приводить к дополнительным налоговым расходам для компании до 20% от стоимости передаваемой продукции, объяснили в пояснительной записке. В этой связи предлагается предусмотреть отсутствие обязанности по восстановлению НДС со стоимости товаров, которые были переданы на благотворительность, включая передаваемые товары с использованием механизма под названием «социальные полки».