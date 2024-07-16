Каким будет курс рубля 17 июля 2024: прогноз эксперта

Предложение иностранной валюты на рынке может расти на фоне приближения налогового периода. Вместе с тем спрос на инвалюты может продолжать подниматься по мере восстановления импортных товарно-денежных потоков. В целом, эти факторы могут уравновешивать друг друга. Вместе с тем, ожидания повышения ключевой ставки способны поддерживать нацвалюту. По нашим ожиданиям, Центробанк поднимет ключевую ставку до 17%. Жесткость ДКП априори играет в пользу рубля, но сдержанный шаг в размере 100 б.п. вряд ли ощутимо повлияет на ситуацию — курс рубля больше всего завязан на экспортно-импортной компоненте и регуляторных мерах. Наш прогноз по биржевому курсу юаня на завтра — 11,9−12,2 ₽, по доллару — 88−90.