Каким будет курс рубля 17 июля 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций во вторник продолжил снижаться, индекс Мосбиржи отметился ниже 2900 п., на минимумах за 12 месяцев. Наибольшие потери несли акции МТС, прошедшие через дивидендный гэп.
Ожидания инвесторами повышения ключевой ставки, их уверенность в том, что жесткая линия ДКП надолго, повышение привлекательности облигаций в сравнении с акциями в части риска-доходности, дивидендные отсечки и острая геополитика — основные факторы давления на рынок. Сдерживать негатив могут постепенное ослабление рубля и сохранение относительно благоприятной ситуации с ценами на нефть.
Внешний фон был неоднородным. В небольшом плюсе закрылись биржевые основные индексы КНР. В США покупатели сегодня также сильнее в начале торгов. А вот в Европе доминировали «медведи». Июльский индекс экономических настроений еврозоны (от ZEW) составил 43,7 п.., это заметно ниже майских 51,3 п. и прогнозных 48,1 п.
Из важных публикаций и статистики середины недели отметим июньский ИПЦ еврозоны, объем строительства новых домов в США за первый летний месяц и «Бежевую книгу» ФРС, которая даст общее представление об экономических тенденциях и проблемах Штатов. В рамках сезона квартальных отчетностей финрезультаты завтра представят J&J, Prologis, U.S. Bancorp. В КНР продолжится пленум ЦК Компартии Китая, на котором в том числе обсуждаются экономические вопросы.
Среда — последний день для попадания в реестры акционеров, имеющих право на получение дивидендов Сургутнефтегаза и Транснефти за 2023 г. Завтра дивидендная отсечка пройдет в акциях АФК Системы.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 17 июля — 2885−3015 п.
Предложение иностранной валюты на рынке может расти на фоне приближения налогового периода. Вместе с тем спрос на инвалюты может продолжать подниматься по мере восстановления импортных товарно-денежных потоков. В целом, эти факторы могут уравновешивать друг друга. Вместе с тем, ожидания повышения ключевой ставки способны поддерживать нацвалюту. По нашим ожиданиям, Центробанк поднимет ключевую ставку до 17%. Жесткость ДКП априори играет в пользу рубля, но сдержанный шаг в размере 100 б.п. вряд ли ощутимо повлияет на ситуацию — курс рубля больше всего завязан на экспортно-импортной компоненте и регуляторных мерах. Наш прогноз по биржевому курсу юаня на завтра — 11,9−12,2 ₽, по доллару — 88−90.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»