Эксперты допустили рост ключевой ставки до 20% в этом году

Сценария, при котором ставка снова может вернуться к уровню в 20% (такой она уже была с 28 февраля до середины апреля 2022 года), не исключает и руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая. Хотя на данный момент он «представляется слишком жестким», добавляет она. «Обозначить такой индикатив в прогнозе ЦБ действительно может — такой сигнал может настроить рынок на то, что июльское повышение ставки может оказаться не последним и что ЦБ настроен весьма жестко в отношении возвращения инфляции к цели до конца будущего года», — говорит Беленькая.