Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Долг Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой вырос вдвое

Долг блогера Анастасии Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) вырос вдвое. Это следует из документа, с которым ознакомились «Известия» во вторник, 16 июля.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сумма налоговой задолженности блогера составила 20 937 008,71 рубля. Уточняется, что Ивлеева не может расплатиться с налоговой уже третий месяц. Она игнорирует требования ФНС об оплате долга.

Ранее, 14 июня, ФНС заблокировала счета блогера из-за долгов в размере 11,3 млн рублей.

В декабре прошлого года, стало известно, что гостей скандальной «голой» вечеринки Ивлеевой проверят на неуплату налогов. Сообщалось, что сотрудники ФНС могут организовать проверку компаний блогера «Ивлеева Продакшн», «Коленки пчелы» и «Блеск». По данным «Известий», Ивлеева переписала ООО «Ивлеева Продакшн» на подругу Анну Самакову, передав компанию в ее полное владение.

«Голая» вечеринка Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Ее посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники, жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. Оскорбленные проведением вечеринки стали требовать компенсации через суд как от Ивлеевой, так и от заведения.