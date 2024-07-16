Цены на золото обновили исторический максимум

Президентство Трампа может иметь как позитивные, так и негативные последствия для золота, полагает аналитик по сырьевым товарам в UBS Джованни Стауново. Это может привести к сокращению налогов, поддержке перехода из долговых инструментов к акциям и, в конечном итоге, к замедлению темпа снижения ставок, сказал он. С другой стороны, снижение налогов ухудшит бюджетный баланс США, что может ослабить статус доллара и подтолкнуть покупателей к активам-убежищам, таким как золото, сказал он.