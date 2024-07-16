Цены на золото обновили исторический максимум

Золото обновило очередной исторический максимум. Стоимость августовского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах во вторник, 16 июля, выросла на 1,58% — до $2467,3 за унцию по состоянию на 18:23 мск.
Предыдущий рекорд в ценах на золото был установлен 20 мая. Тогда цены поднялись максимума в $2449,89 за унцию.
В общей сложности за год драгоценный метал подорожал почти на 20%. Повышению стоимости золота способствовали существенные покупки крупнейших центральных банков. Продолжающаяся геополитическая напряженность также оказала поддержку драгоценному металлу, который традиционно рассматривается инвесторами как актив-убежище в периоды нестабильности.
Все больше экономических данных подтверждают необходимость разворота политики ФРС, и оптимизм по поводу снижения процентных ставок в США поддерживает золото, рассказала стратег по сырьевым товарам в ING Эва Манти. По данным инструмента FedWatch, трейдеры с вероятностью 93,8% ждут первого снижения ставки в сентябре. На конец года рынок с вероятностью в 55,6% прогнозирует ставку в 4,5−4,75% годовых, что предполагает три снижения на 25. б.п. с текущих уровней.
Золото может продолжить показывать положительную динамику из-за текущей глобальной геополитической и макроэкономической обстановки, а также благодаря ожидаемому увеличению спроса со стороны центральных банков.
Президентство Трампа может иметь как позитивные, так и негативные последствия для золота, полагает аналитик по сырьевым товарам в UBS Джованни Стауново. Это может привести к сокращению налогов, поддержке перехода из долговых инструментов к акциям и, в конечном итоге, к замедлению темпа снижения ставок, сказал он. С другой стороны, снижение налогов ухудшит бюджетный баланс США, что может ослабить статус доллара и подтолкнуть покупателей к активам-убежищам, таким как золото, сказал он.
По мнению аналитика «Велес Капитала» Елены Кожуховой, с технической точки зрения цены на золото в целом выглядят готовыми к развитию восходящего движения. По оценкам Кожуховой, при обновлении исторического пика котировки золота вероятно вскоре протестируют отметку в $2500 за унцию, после чего могут направиться в район $2600 за унцию. Аналитик указала, что среднесрочный «бычий» сигнал в целом сохраняет актуальность в случае, если цены на золото находятся выше поддержки $2285 за унцию, а краткосрочный «бычий» сигнал — при ценах выше $2350 за унцию.