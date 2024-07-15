Власти предложили «пошаговую» индексацию утильсбора на машины и автобусы

Первый формат утилизационного сбора появился в России в 2009 году — тогда владелец старой машины мог сдать ее на переработку в обмен на сертификат на 50 тысяч рублей. В 2012 году утилизационный сбор был введен для импортеров автомобилей (как физлиц, так и компаний). Тогда это объяснялось необходимостью защиты от резкого роста объема ввоза подержанных иномарок, не отвечающих экологическим требованиям. Но такое решение не поддержал Евросоюз, посчитав мерой дискриминационной по отношению к ее производителем и даже обратился с иском против России во Всемирную торговую организацию. Как итог, необходимость уплаты утильбора распространилась и на российские производства (одновременно с этим были введены субсидии, сопоставимые с размером сбора).