Виноделы России назвали возможной потерю 20% урожая винограда из-за жары

Несмотря на то, что уборку урожая придется начать раньше, потери урожая из-за жары могут составить от 10 до 20%, потому что в винограде будет мало сока, прокомментировал Геннадий Опарин. «Ягоды, грозди будут меньшего размера, в них будет меньше воды. Если будет такая жара под 40 градусов, мы начнем раньше собирать виноград и будут небольшие потери. В том году мы потеряли значительно больше половины урожая из-за болезни винограда. Были дожди и жара. В этом году потеряем меньше, я так предполагаю, 10−15%, может быть, 20%», — сказал Опарин.