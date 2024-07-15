Виноделы России назвали возможной потерю 20% урожая винограда из-за жары

Отдельные сорта винограда из-за летней жары созреют уже в 20-х числах июля, что является редким феноменом, а успех винодельческих предприятий будет зависеть от наличия у них возможностей начать уборку и переработку ягод раньше обычного и высокими темпами. Об этом «РБК Вино» заявил директор по сельскому хозяйству агрофирмы «Южная» (входит в структуру «Кубань-Вино») Иван Чурсин.
По оценке винодела и создателя винодельческого кооператива под Анапой Геннадия Опарина, потери урожая из-за жары могут составить от 10 до 20%, потому что в винограде будет мало сока.
«Особенностью сезона-2024 будет являться ранний срок сбора, отдельные сорта созреют уже в 20-х числах июля. Это редкий феномен. Основная отрицательная сторона раннего созревания — это то, что практически весь сортовой состав окажется готов к сбору в августе и начнет интенсивно увядать, приводя к значительным валовым потерям. Успех будет зависеть от возможности интенсивной уборки на предприятии и переработки. Виноделам также придется адаптироваться: увядающий виноград сложнее в уборке, из-за жары виноград созреет очень быстро, но ряд сортов не смогут достичь фенологической зрелости, будут проблемы с кислотностью», — рассказал Чурсин.
«Да, жара ускоряет некоторые параметры созревания. Например, сахаронакопление идет быстрее, а фенольная и ароматическая зрелость будут наоборот притормаживать. Никакое растение не любит стрессы. Поэтому идеальные параметры виноград приобретает тогда, когда созревание идет плавно, а температурные условия, влажность и прочие находятся в оптимальных значениях. Соответственно, в экстремальных температурах хорошего немного. Ранние сорта, наверняка, получатся с нормальными характеристиками. А по поздним, если дождей не будет и высокая температура задержится, там уже сложнее прогнозировать. Но может быть, например, увяливание ягод раньше времени, до наступления хорошей фенольной зрелости», — прокомментировали в компании.
Несмотря на то, что уборку урожая придется начать раньше, потери урожая из-за жары могут составить от 10 до 20%, потому что в винограде будет мало сока, прокомментировал Геннадий Опарин. «Ягоды, грозди будут меньшего размера, в них будет меньше воды. Если будет такая жара под 40 градусов, мы начнем раньше собирать виноград и будут небольшие потери. В том году мы потеряли значительно больше половины урожая из-за болезни винограда. Были дожди и жара. В этом году потеряем меньше, я так предполагаю, 10−15%, может быть, 20%», — сказал Опарин.
По словам главы хозяйства FerVino Игоря Зубкова, для зрелого винограда, которому 7−12 лет, такая жара идет только на пользу. «Чем жарче и суше, тем здоровее виноград. Нет плесени, нет влаги, нет ничего. Очень здоровый виноград. Самый крутой, мне кажется, будет урожай с 2012 года, 12 лет я не помню такого», — рассказал Зубков.
В то же время в компании «Фанагория», считают, что поскольку условия для созревания винограда не оптимальные вряд ли это сможет привести к урожаю винограда с лучшими характеристиками, чем в прошлые годы.
Как сообщал «РБК Вино», днем 14 июля под Новороссийском произошел пожар. Общая площадь лесного пожара к вечеру того же дня составила 62 га. Огонь не затронул виноградники местных винодельческих предприятий.