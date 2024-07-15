В Россию начнут поставлять яблоки из КНДР

В конце июня руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и зампредседателя комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхора провели переговоры по теме сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Стороны заявили о возможности ввоза на российскую территорию северокорейских яблок.