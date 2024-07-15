Российские компании готовы начать сборку автодеталей в Нигерии

«В этом году пройдут подготовительные мероприятия, чтобы в 2025 году началось производство [автодеталей]. Несколько предприятий рассказали, что очень заинтересованы в ведении бизнеса в Нигерии, и ориентировочно в сентябре они приедут в эту страну с бизнес-миссией», — сказал Максим Петров.