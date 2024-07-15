Россия полностью обеспечила себя товаром, который уже дешевеет

По оценке Минсельхоза, с начала года свинина подешевела на 5%, а курятина почти на 2%. Стоимость килограмма свинины в оптовом звене в начале июня составляла 171 рубль за килограмм, курятины — 162 рубля за килограмм. При этом по свинине Россия вышла на самообеспечение, а импорт курятины после прошлогоднего дефицита сохраняется.
Это связано с консолидацией рынка, считает Чеглов. «Рынок находится по сути в руках крупных холдингов, которые диверсифицировали производство и держат цены. Именно их продукция заполнила прилавки сетевых магазинов», — пояснил он.
В этой ситуации крупные игроки повышают и снижают цены синхронно. Особенно это очевидно с курятиной. Рынок свинины пока развивается, поэтому конкуренция здесь выше. Однако при дальнейшей консолидации и возвращении сезонного спроса ситуация может измениться, заключил специалист.