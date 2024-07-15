Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб

«Началось всё красиво: мне сообщили, что в нашем доме идет поверка электросчетчиков, и попросили назначить время для визита мастера. Меня это не смутило. Счетчик находится в общем коридоре, но эти коридоры зачастую закрыты на замок. Плюс в актах выполненных работ нужно расписаться. В процессе разговора они попросили назвать код, который пришел мне по СМС от “Госуслуг”. А там было ясно написано: “Никому не сообщайте код!” — посетовал в беседе с “Известиями” один из пострадавших от злоумышленников.