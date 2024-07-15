Кредитная жара: в июне россияне заняли 1,7 трлн рублей

Однако отмена льготной ипотеки — довольно серьезный удар по рынку. В 2024 году до 75% ипотечных кредитов брались на льготных условиях. Часть программ (семейная ипотека, IT-ипотека и другие) никуда не денется, но просто купить новостройку под смешной в наших условиях процент больше не получится. С одной стороны, это резко снизит доступность жилья в моменте. С другой — именно льготную ипотеку винили в слишком бурном росте цен на недвижимость и разгоне инфляции в целом. Что изменится с этого месяца, начнется ли охлаждение?