Как САР в масле: число компаний в российских офшорах выросло на треть за полгода

САРы были созданы в 2018 году. В них действует сниженный налог для физлиц и компаний по ставке 5%. Также они не платят налоги на дивиденды, имущество и ввоз судов в РФ, в отношении них не действует валютный контроль. Компании там смогут до 2039 года пользоваться иностранным корпоративным правом, то есть им разрешено работать по нормам, принятым в другой стране, где они были зарегистрированы изначально.