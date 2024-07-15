Из-за проблем с расчетами российские импортеры становятся жертвами мошенников

Жертвами обмана чаще всего становятся некрупные молодые компании, которые ищут «более быстрые, дешевые варианты» и попадают на мошенников в попытке сэкономить, отметил основатель компании Optimalog Георгий Властопуло. О низком уровне комплаенса в некоторых компаниях-импортерах рассказал и источник издания в агентской компании: «Пугает то, как люди обращаются за услугой. Часто просто звонят по телефону на сайте и, не разобравшись, кто мы, сразу спрашивают о комиссии, не интересуясь другими моментами». По его словам, на фоне проблем с платежами агентский бизнес стал пользоваться большим спросом, «по 100 звонков в день». Причем половина обращающихся компаний — подрядчики по госконтрактам.