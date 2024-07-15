Экономист рассказал о последствиях для ЕС распродажи европейских ценных бумаг

«Эта ситуация абсолютно реальная. В случае конфискации российских активов продажа ценных бумаг будет единственным рациональным выходом для инвесторов и десятков, а может быть, и сотен стран, потому что западные ценные бумаги станут очень токсичными, то есть гарантии по ним будут восприниматься как нечто призрачное. Я думаю, что не только Саудовская Аравия продаст ценные бумаги, распродажа последует со стороны очень многих мировых центральных банков, со стороны финансовых структур, корпоративных инвесторов, со стороны частных держателей ценных бумаг, потому что в мире уже приходит осознание, что эта война санкций может непредсказуемо отразиться на имуществе держателей тех ценных бумаг, которые инвестируют в западные экономики», — сказал Чирков.