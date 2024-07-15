Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акции китайской компании с Трампом в названии подорожали после покушения

Китайское название разработчика программного обеспечения Wisesoft звучит как «Трамп одерживает крупную победу». Частные инвесторы разогнали котировки компании, считая, что шансы на победы Дональда Трампа выросли.

Акции китайского разработчика программного обеспечения Wisesoft подскочили на 10%, до 11,22 юаня ($1,54) за бумагу, по итогам торгов 15 июля, свидетельствуют данные Шанхайской фондовой биржи. Как пишет Bloomberg, китайское название компании — Chuan Da Zhi Sheng — звучит так, что его можно понять как «Трамп одерживает крупную победу» (Trump Wins Big).

Bloomberg назвал акции Wisesoft мемными, то есть их котировки целенаправленно разгоняются частными инвесторами вне привязки к фундаментальным показателям бизнеса.

Акции китайского разработчика поднимались на фоне роста доллара и падения фьючерсов на казначейские обязательства, поскольку трейдеры повысили вероятность победы Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре после покушения на него.

В конце июня акции Wisesoft также резко подскочили, когда президент Джо Байден проявил нерешительность в своих высказываниях в ходе теледебатов с Трампом. 28 июня, в день первых теледебатов кандидатов в президенты США, бумаги разработчика прибавили 10,01%, до 11,32 юаня ($1,56) за акцию.

Агентство отмечает, что частные инвесторы остаются доминирующей силой на фондовом рынке Китая и они известны тем, что спекулируют бумагами компаний с названиями-омофонами (слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному и имеют разное значение).

Wisesoft сделала себе имя в 2016 году, получив большую прибыль после победы Трампа на президентских выборах, в то время как акции другой китайской компании — Yunnan Xiyi Industrial Co., название которой на местном языке звучит как «Тетя Хиллари» — упали на 10%. Кроме того, в 2008 году после победы на президентских выборах Барака Обамы резко выросли бумаги компании Aucma Co, чье китайское название «Ao Кe Ma» звучит как имя президента.

Директор базирующегося в Пекине инвестиционного банка Chanson & Co Шэнь Мэн в комментарии Bloomberg объяснил рост мемных акций тем, что инвесторы гонятся за «таинственной связью» между названиями отдельных бумаг и крупными мировыми событиями.

Хотя никто и не верит в то, что такая связь действительно существует, инвесторам эта игра нравится, отметил эксперт.

На фоне покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа подскочили и акции Trump Media & Technology Group, владельца социальной сети Truth Social. На премаркете 15 июля бумаги резко выросли на 76,43%, до $54,5 за бумагу. Затем рост замедлился: на 15:33 мск акции растут на 46,97%, до $45,4, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.