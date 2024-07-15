Акции китайской компании с Трампом в названии подорожали после покушения

Акции китайского разработчика программного обеспечения Wisesoft подскочили на 10%, до 11,22 юаня ($1,54) за бумагу, по итогам торгов 15 июля, свидетельствуют данные Шанхайской фондовой биржи. Как пишет Bloomberg, китайское название компании — Chuan Da Zhi Sheng — звучит так, что его можно понять как «Трамп одерживает крупную победу» (Trump Wins Big).
Акции китайского разработчика поднимались на фоне роста доллара и падения фьючерсов на казначейские обязательства, поскольку трейдеры повысили вероятность победы Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре после покушения на него.
В конце июня акции Wisesoft также резко подскочили, когда президент Джо Байден проявил нерешительность в своих высказываниях в ходе теледебатов с Трампом. 28 июня, в день первых теледебатов кандидатов в президенты США, бумаги разработчика прибавили 10,01%, до 11,32 юаня ($1,56) за акцию.
Агентство отмечает, что частные инвесторы остаются доминирующей силой на фондовом рынке Китая и они известны тем, что спекулируют бумагами компаний с названиями-омофонами (слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному и имеют разное значение).
Wisesoft сделала себе имя в 2016 году, получив большую прибыль после победы Трампа на президентских выборах, в то время как акции другой китайской компании — Yunnan Xiyi Industrial Co., название которой на местном языке звучит как «Тетя Хиллари» — упали на 10%. Кроме того, в 2008 году после победы на президентских выборах Барака Обамы резко выросли бумаги компании Aucma Co, чье китайское название «Ao Кe Ma» звучит как имя президента.
Хотя никто и не верит в то, что такая связь действительно существует, инвесторам эта игра нравится, отметил эксперт.
На фоне покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа подскочили и акции Trump Media & Technology Group, владельца социальной сети Truth Social. На премаркете 15 июля бумаги резко выросли на 76,43%, до $54,5 за бумагу. Затем рост замедлился: на 15:33 мск акции растут на 46,97%, до $45,4, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.