Акции китайской компании с Трампом в названии подорожали после покушения

Wisesoft сделала себе имя в 2016 году, получив большую прибыль после победы Трампа на президентских выборах, в то время как акции другой китайской компании — Yunnan Xiyi Industrial Co., название которой на местном языке звучит как «Тетя Хиллари» — упали на 10%. Кроме того, в 2008 году после победы на президентских выборах Барака Обамы резко выросли бумаги компании Aucma Co, чье китайское название «Ao Кe Ma» звучит как имя президента.