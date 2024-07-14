Выше шаг: ставки по вкладам на срок более года достигли 18−20%

Сейчас самый популярный срок депозита у клиентов — девять месяцев, на этот период они могут разместить средства по ставке до 18%, рассказали в «Сбере». На более короткие периоды доходность ниже — до 15%, а на более длинные — до 16%. При этом краткосрочных вкладов (до года) в портфеле банка сейчас больше всего.