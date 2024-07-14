РАО или поздно: за «сиротские» произведения придется платить

Сейчас за использование произведений, на которые еще не истекло авторское право (как правило, это 70 лет после смерти автора), требуется платить отчисления — либо заручиться договором с правообладателем на использование. Но что делать, если произведение очевидно создано в последние 70 лет, а автор его не известен? Законных оснований для использования таких произведений, по сути, нет. Между тем подобных ситуаций немало, тем более что авторы законопроекта причисляют к «сиротским» и те, у которых есть известный автор, но невозможно установить, жив ли он, есть ли у него наследники или иные правопреемники и нет ли возможности связаться с ними.