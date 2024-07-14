Названы россияне, которые получат самую скромную пенсию

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Чем больше россиянин проработал без официального трудового стажа и чем ниже была его зарплата, тем меньше будет размер пенсии, рассказала в интервью агентству «Прайм» доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.