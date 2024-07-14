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Названы россияне, которые получат самую скромную пенсию

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Чем больше россиянин проработал без официального трудового стажа и чем ниже была его зарплата, тем меньше будет размер пенсии, рассказала в интервью агентству «Прайм» доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Источник: РИА "Новости"

Это касается и тех, кто не использовал схемы добровольных пенсионных накоплений, не предоставил документы о неучтенном трудовом стаже и имеет мало пенсионных баллов.

Система негосударственной пенсии в России пока развита слабо. По оценке Росстата, их получает всего 3,6% от общего числа пенсионеров в системе Социального фонда. Поэтому важно развивать у населения культуру пенсионных накоплений и навыки использования соответствующих стратегий.

«Важно, чтобы квалифицированный труд оплачивался достойно, а отчисления в Социальный фонд могли обеспечить достойную старость», — заключила Мирзабалаева.