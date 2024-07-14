Названы россияне, которые получат самую скромную пенсию

Это касается и тех, кто не использовал схемы добровольных пенсионных накоплений, не предоставил документы о неучтенном трудовом стаже и имеет мало пенсионных баллов.
Система негосударственной пенсии в России пока развита слабо. По оценке Росстата, их получает всего 3,6% от общего числа пенсионеров в системе Социального фонда. Поэтому важно развивать у населения культуру пенсионных накоплений и навыки использования соответствующих стратегий.
«Важно, чтобы квалифицированный труд оплачивался достойно, а отчисления в Социальный фонд могли обеспечить достойную старость», — заключила Мирзабалаева.