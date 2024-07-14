Говорить о коллапсе рано: как отказ от льготной ипотеки повлияет на акции

Управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров предполагает, что спрос на первичное жилье заметно сократится и перетечет на рынок аренды жилья. «Что касается предложения, то российские девелоперы, скорее всего, пойдут по китайской модели и начнут ограничивать вывод новых проектов на рынок, а по строящимся объектам будут максимально растягивать сроки ввода в эксплуатацию. Это позволит избежать падения стоимости квадратного метра в новостройках в будущем и даже рассчитывать на их рост на уровне инфляции или чуть выше», — дополняет Асатуров.