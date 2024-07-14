Господдержка МСП становится более точечной

Общий объем получаемой поддержки сократился на 14%, с 149,1 млрд руб. до 127,8 млрд руб. Максимальные объемы господдержки были зафиксированы не во время ковида, а в конце 2022 года. К весне этого года размер поддержки на одного получателя опустился до 1,1 млн руб. по сравнению с 1,3 млн руб. в январе—марте 2023 года. За год сократилось и количество МСП, охваченных непосредственно финансовой поддержкой, с 30,1 тыс. до 25,5 тыс., а их доля снизилась с 0,24% до 0,16%.