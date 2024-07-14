Эксперт рассказал, как Трамп выведет США на самообеспечение нефтью

«Он, конечно, будет настаивать на том, что нужно помогать добычным компаниям для того, чтобы, как и по газу, выйти на самообеспечение. Сейчас США хоть и являются мировым лидером по добыче нефти, но все равно они не находят самообеспечения. То есть они нетто-импортеры, завозят к себе больше, чем вывозят. Поэтому я думаю, что он будет именно с этой точки зрения позиционировать себя, что нужно добывать как можно больше, чтобы ни от кого не зависеть: ни от Ближнего Востока, ни от Южной Америки», — сказал эксперт.