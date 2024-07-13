Статистика указала на преодоление спада поставок из Китая в Россию

Сегодня многие производители отгружают товары в долг, так как проблема с платежами окончательно не решена, отмечает генеральный директор компании ATVIRA Екатерина Кизевич. «У нас есть клиенты, которые продолжают получать свою продукцию из Китая, а рассчитаться с производителем так и не могут, и висит кредиторка. Это касается в основном компаний, которые 10−15 лет сотрудничают с китайскими производителями и имеют с ними дружественные связи», — говорит она. Сохранение проблем с платежами в Китай у малого и среднего бизнеса подтверждает и представитель «Опоры России» в КНР (провинция Гуандун) Илона Горшенева-Долунц. «Исходя из данных предпринимателей, с которыми я работаю, ситуация даже еще немного усугубилась. Китайские банки действительно опасаются участвовать в торговле с Россией из-за риска вторичных санкций», — говорит она.