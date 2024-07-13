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Стало известно, сколько зарабатывают обеспеченные россияне

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Средний душевой доход обеспеченных россиян составляет 227 тысяч рублей в месяц, следует из исследования НИУ ВШЭ.

Источник: © РИА Новости

«Медианный душевой доход составил 180 тысяч рублей, а средний — 227 тысяч рублей», — указывается в работе.

Согласно данным исследования, около 20 процентов обеспеченных россиян получают 300−400 тысяч рублей в месяц. От 100 до 200 тысяч — 18 процентов. Лишь у девяти процентов доход составляет более 900 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что основным его источником стали зарплата и проценты по вкладам. За ними следует прибыль от бизнеса, ценных бумаг и сдачи в наем собственности.

Ранее Всемирный банк сообщил, что Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения. Ее перевод в высшую категорию из группы стран с доходами выше среднего в банке объяснили ростом оборонных расходов, а также восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли.

ВШЭ опрашивала респондентов с помощью онлайн-анкет. Границей для отбора десяти процентов самых богатых россиян стали показания Росстата по уровню среднедушевых доходов в 2022 году. Число опрошенных женщин составило 56 процентов, мужчин — 44 процента соответственно. Средний возраст респондентов — 39 лет.