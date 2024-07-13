США сократили экспорт СПГ в Евросоюз до минимума с 2021 года

Так, по итогам мая 2024 года экспорт американского СПГ в ЕС опустился до 860 миллионов долларов. По сравнению с апрелем снижение составило 5,5%.
При этом поставки сжиженного газа оказались на минимальных значениях с ноября 2021 года, тогда они составляли 692 миллиона долларов. С тех пор ежемесячный объем поставок не опускался ниже отметки 1 миллиард долларов, пока в апреле 2024 года не снизился до 919 миллионов долларов, и не стал еще меньше уже в мае.
Всего по итогам пяти месяцев этого года экспорт Штатами СПГ в Европу составил 5,6 миллиарда долларов, что в 1,4 раза меньше прошлогодних 8 миллиардов. А за весь 2023 год они превысили 17 миллиардов долларов.
Тем не менее падение поставок природного газа из США в ЕС происходит в рамках общей тенденции, прокомментировала РИА Новости начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко. «Сокращение наблюдается по всем ключевым регионам. Одно из объяснений — падение цен на энергоноситель с 2022 года», — отметила она.
«Что касается именно импорта газа в ЕС, то ослаб эффект геополитики 2022 года. Запасы природного газа в Европе в весенне-летний период 2024 года заполняются более медленно, чем обычно. Регион завершил “зиму” со значительными запасами газа. На потребление природного ресурса негативно повлиял более слабый промышленный спрос, а также давление на традиционную энергетику со стороны “зеленой”», — заключила эксперт.