США сократили экспорт СПГ в Евросоюз до минимума с 2021 года

При этом поставки сжиженного газа оказались на минимальных значениях с ноября 2021 года, тогда они составляли 692 миллиона долларов. С тех пор ежемесячный объем поставок не опускался ниже отметки 1 миллиард долларов, пока в апреле 2024 года не снизился до 919 миллионов долларов, и не стал еще меньше уже в мае.