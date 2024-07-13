Россия вошла в десятку стран по доходам от торговли

В то же время количество стран с торговым дефицитом в прошлом году достигло 72, при этом совокупно они ушли в минус на 2,3 триллиона долларов. Абсолютным лидером здесь были США, которые ввезли из других стран товаров на 1,1 триллиона долларов больше, чем продали им.