Путин продлил срок внесения в Госдуму проекта бюджета на 2025−2027 годы

Кроме того, закон предполагает направление в федеральный бюджет дополнительных доходов, возникающих в связи с введением пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ и акцизов на никотиновое сырье, на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания и на фармацевтическую субстанцию этилового спирта. А все поступления по туристическому налогу, который планируется ввести с 2025 года, будут зачисляться в местные бюджеты.