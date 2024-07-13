Путин подписал закон о списании долгов российским регионам

В конце марта в Минфине заявили, что под реструктуризацию попадет около 1,6 трлн руб. из бюджетных кредитов регионов. В эту сумму не входят выдаваемые на 15 лет инфраструктурные и казначейские кредиты, а также средства, которые выделяются на опережающее финансирование, уточнили в ведомстве.