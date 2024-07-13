Производитель «Ессентуков» заявил о завершении «кризиса с колпачками»

Импортными были не только материалы для упаковки минеральной воды, но оборудование на выпускающих продукцию заводах. Например, практически все производственные линии предприятий по розливу минеральной воды — европейского производства, в основном из Италии и Германии, говорит Вильк. Его стоимость увеличилась в том числе из-за подорожания логистики и курсовых разниц. «Для того, чтобы провести ремонт в марте, мы вынуждены заказывать запчасти в мае—апреле, то есть до того, как сформирован бюджет на будущий год. Есть российские инженерные центры, которые могут выпускать аналоги, но важно понимать, что не все узлы могут быть имплементированы, а срок жизни у таких запчастей значительно ниже, чем у оригинальных», — жалуется Вильк.